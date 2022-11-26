فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

3 عمليات إطلاق نار واندلاع 6 نقاط مواجهة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الأخيرة

مباراة الأرجنتين والمكسيك في مونديال قطر 2022

"يديعوت": قراصنة يخترقون صفحات إلكترونية وينشرون بيانات آلاف المستوطنين

رينارد يكشف أسباب خسارة السعودية أمام بولندا

فرنسا تكسر قاعدة جديدة في تاريخ كأس العالم

التراث العربي الخليجي يطغى على لباس مشجعي كأس العالم

صحفية فلسطينية: المونديال استفتاء شعبي يهزم تضليل التطبيع

هل تسبب جلال القادري بخسارة تونس أمام أستراليا؟

مقتل مستوطن ثانٍ متأثراً بجراحه في عملية القدس

"حلوى العوامة والحلب".. موسم دافئ يتجدد في فصل الشتاء

رينارد يكشف أسباب خسارة السعودية أمام بولندا

26 نوفمبر 2022 . الساعة 20:17 بتوقيت القدس
...
رينارد يكشف أسباب خسارة السعودية أمام بولندا

أعرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي عن أسفه عقب الخسارة أمام بولندا بنتيجة 0-2 في الجولة الثانية من كأس العالم قطر 2022، في المواجهة التي أقيمت اليوم على ملعب المدينة التعليمية.

وتحدث رينارد عقب نهاية المواجهة، قائلاً: "في مثل هذه المباريات وفي بطولة كأس العالم يجب أن تكون حاسما وفعالا من أجل تحقيق الفوز، لكننا لم نكن كذلك خلال المواجهة، وغابت الفعالية عن لاعبينا".

ورغم الخسار بثنائية نظيفة، إلا أن مدرب السعودية بدا فخورا بلاعبيه، بالقول: "اللاعبون قدموا ما عليهم وأدوا مباراة جيدة، وأنا فخور كذلك بالطريقة التي لعبنا بها المواجهة، وفخور بما قدمه جميع اللاعبين".

وتحسر المدرب الفرنسي على إهدار ركلة جزاء في الشوط الأول، وعلّق قائلاً: "أهدرنا ركلة جزاء في وقت صعب، ثم ارتكبنا خطأً في الهدف الثاني، ولا يمكن أن نحمل أي لاعب المسؤولية، بل الهفوات كانت جماعية".

وبهذه الخسارة لم يفقد المنتخب السعودي حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من مونديال قطر، حيث يكفيه الفوز في المباراة المقبلة أمام المكسيك برسم الجولة الثالثة من أجل بلوغ دور الـ16، كما أن نتيجة التعادل قد تكون كافية لذلك حسب نتيجة مباراة الأرجنتين والمكسيك سهرة اليوم لحساب ذات المجموعة.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#السعودية #بولندا #قطر #كأس العالم #2022 #هارفي رينارد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة