رينارد يكشف أسباب خسارة السعودية أمام بولندا

أعرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي عن أسفه عقب الخسارة أمام بولندا بنتيجة 0-2 في الجولة الثانية من كأس العالم قطر 2022، في المواجهة التي أقيمت اليوم على ملعب المدينة التعليمية.

وتحدث رينارد عقب نهاية المواجهة، قائلاً: "في مثل هذه المباريات وفي بطولة كأس العالم يجب أن تكون حاسما وفعالا من أجل تحقيق الفوز، لكننا لم نكن كذلك خلال المواجهة، وغابت الفعالية عن لاعبينا".

ورغم الخسار بثنائية نظيفة، إلا أن مدرب السعودية بدا فخورا بلاعبيه، بالقول: "اللاعبون قدموا ما عليهم وأدوا مباراة جيدة، وأنا فخور كذلك بالطريقة التي لعبنا بها المواجهة، وفخور بما قدمه جميع اللاعبين".

وتحسر المدرب الفرنسي على إهدار ركلة جزاء في الشوط الأول، وعلّق قائلاً: "أهدرنا ركلة جزاء في وقت صعب، ثم ارتكبنا خطأً في الهدف الثاني، ولا يمكن أن نحمل أي لاعب المسؤولية، بل الهفوات كانت جماعية".

وبهذه الخسارة لم يفقد المنتخب السعودي حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من مونديال قطر، حيث يكفيه الفوز في المباراة المقبلة أمام المكسيك برسم الجولة الثالثة من أجل بلوغ دور الـ16، كما أن نتيجة التعادل قد تكون كافية لذلك حسب نتيجة مباراة الأرجنتين والمكسيك سهرة اليوم لحساب ذات المجموعة.

المصدر / وكالات