فرنسا تكسر قاعدة جديدة في تاريخ كأس العالم

قاد النجم كيليان مبابي، مساء اليوم السبت، منتخب بلاده فرنسا إلى فوز صعب على حساب منتخب الدنمارك بهدفين لهدف في اللقاء الذي جرى على استاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، بختام مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في كأس العالم.

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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2022

وأصبح منتخب فرنسا أول المتأهلين رسميا للدور الثاني من بطولة كأس العالم بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط من فوزين، بينما تعقدت آمال الدنمارك بالتأهل بعدما تجمد رصيدها عند نقطة وهو نفس رصيد تونس، ويلتقي في الجولة الثالثة بالمجموعة منتخب تونس مع فرنسا، والدنمارك مع أستراليا.

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2022

وكسر بطل العالم في النسخة الماضية منتخب فرنسا قاعدة أن البطل يودع البطولة من الدور الأول، كما حدث مع منتخب ألمانيا بطل 2014 الذي ودع المونديال الأخير الذي جرى في روسيا، وما حدث مع إسبانيا حامل لقب 2010 في مونديال 2014، ومع بطل نسخة 2006 منتخب إيطاليا الذي ودع مونديال جنوب افريقيا 2010 من الدور الأول.

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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين