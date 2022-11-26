هل تسبب جلال القادري بخسارة تونس أمام أستراليا؟

تسبب الجهاز الفني لمنتخب تونس، بقيادة المدرب جلال القادري، في ضياع حلم التونسيين بالمنافسة الجادة على التأهل إلى الدور الثاني في نهائيات كأس العالم قطر 2022؛ بالخسارة أمام أستراليا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب "الجنوب"، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات.

واتفق العديد من الخبراء والفنيين على أن المدرب جلال القادري يتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية خسارة تونس أمام أستراليا؛ نتيجة إدارته السيئة للمباراة، وعدم زجه بالعناصر الأفضل للمواجهة، رغم امتلاك الفريق الوطني التونسي مجموعة من أبرز اللاعبين، كانت قادرة على تحقيق الفوز ضد "الكنغر" الأسترالي ومواصلة التقدم في مشوار المعترك المونديالي.

كيف تسببت قرارات جلال القادري في خسارة تونس أمام أستراليا؟

أكد محللون أن القادري يُعد المسؤول الأول عن ضياع فرصة كبيرة في تحقيق تونس الفوز على أستراليا وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور الثاني لأول مرة في تاريخها؛ لارتكابه العديد من الأخطاء التي يأتي على رأسها الإدارة الفنية غير الجيدة للمباراة ضد أستراليا، وإصراره على الاعتماد على مجموعة معينة من اللاعبين، وفي مقدمتهم المدافع الأيسر علي العابدي الذي لم يقدم أوراق اعتماده على مدى مبارياته مع نسور قرطاج.

المصدر / وكالات