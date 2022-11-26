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مقتل مستوطن ثانٍ متأثراً بجراحه في عملية القدس

26 نوفمبر 2022 . الساعة 18:29 بتوقيت القدس
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم السبت، مقتل مستوطن متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في عملية التفجير التي وقعت الأربعاء الماضي بمدينة القدس المحتلة، ليرتفع عدد القتلى إلى اثنين.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن القتيل الثاني يُدعى "تدشا تسوما بن مادا" (50 عامًا)، ولقي مصرعه متأثرًا بجراحه في العملية.

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وانفجرت عبوة ناسفة صباح الأربعاء الماضي، في بمحطة حافلات في "رامات شلومو"، قتل على أثرها مستوطن وأصيب 19 آخرين.

وبعد وقت قصير؛ انفجرت عبوة ناسفة في موقف للحافلات في منطقة "راموت" بالمدينة، متسببة بإصابة 3 مستوطنين بجراح متوسطة.

وعقب ذلك، أعلنت شرطة الاحتلال عن رفع حالة التأهب إلى الدرجة قبل القصوى في جميع أنحاء الكيان الإسرائيلي، محذرة من وجود المزيد من العمليات.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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