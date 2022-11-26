الأسماك غذاء ودواء.. إليك هذه التفاصيل

قالت الأكاديمية التركية البروفيسورة سفيم كوسه، إن الأسماك لا تقل أهمية عن الأدوية بالنسبة لصحة الانسان، وأن جلد السمك وحسكه وغضاريفه مفيدة أيضا، كما نصحت بتناول الأسماك الصغيرة مع حسكها.

وتحدثت كوسه المدرسة في كلية العلوم البحرية بجامعة "قره دنيز" التقنية في ولاية طرابزون، عن فوائد تناول الأسماك.

وأوضحت كوسه أن الأسماك الغنية بأحماض "أوميغا 3" الدهنية لها مكانة مهمة في أي نظام غذائي صحي.

وقالت "السمك دواء وغذاء في نفس الوقت. أنت تأكل، لكنك تتناول دواءك أيضًا بشكل ما".

ولفتت إلى أن السمك مفيد ليس فقط من حيث الأحماض الدهنية، بل يوجد الجيلاتين في جلده ، كما أنه يحتوي على الكولاجين، مشيرة أنه حتى الغضاريف والحسك مفيدان للصحة.

وأشارت إلى أن الكولاجين الذي يتم الحصول عليه من الأسماك يجري امتصاصه في الجسم بسهولة أكبر من الكولاجينات الحيوانية الآخرى.

ولفتت إلى أن كولاجين السمك هو من النوع الأول وهو أكثر أنواع الكولاجين وفرة لدى البشر.

وأضافت :يوفر هذا الكولاجين بشرة جميلة للإنسان ويؤخر الشيخوخة".

ولفتت إلى أن الأبحاث أظهرت أنه هذا الكولاجين يحارب الشيخوخة ، ويجدد العظام ، ويسهم في الشفاء من آلام المفاصل والجروح ، كما أنه يساعد في الحفاظ على قوة ومرونة الأوعية الدموية واللثة والعينين والأظافر والشعر.

وأشارت إلى أن حسك الأسماك يحوي معادن مفيدة لصحة الإنسان سيما الكالسيوم والفوسفور.

ولفتت إلى أن تناول حساء السمك يعد أمرا صحيا جدا، ويمكن استخدام جلود ورؤوس الأسماك بعد تنظيفها في اعداد الحساء.

كما نصحت بتناول الأسماك الصغيرة مع حسكها للحصول على أكبر فائدة ممكنة.

المصدر / الأناضول