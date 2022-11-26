انطلاق اجتماعات البرلمان العربي في القاهرة

انطلقت، اليوم السبت، اجتماعات الجلسة العامة للبرلمان العربي، لبحث عدد من المواضيع الهامة، في مقدمتها القضية الفلسطينية.

ويناقش البرلمان في الجلسة التي تعد الثانية من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث تقارير اللجان النوعية للبرلمان، وفي مقدمتها تقرير لجنة فلسطين.

وناقشت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي خلال اجتماعاتها التحضيرية التي عقدت على مدار اليومين الماضيين، برئاسة رئيس البرلمان، ونائبه النائب فهمي الزعارير مستجدات الأوضاع في فلسطين، والوقوف على الجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال في مدينة القدس، واعتداءاتها على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الدينية.

ورفعت اللجنة إلى الجلسة العامة للبرلمان مشروع قرار بشأن القضية الفلسطينية وتطوراتها والوضع العام في الأراضي المحتلة، لإقراره، واعتماده.

من جانبهم، دعا المجتمعين إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والعمل على حشد العالم للضغط على إسرائيل، لوقف التصعيد ضد أهلنا في فلسطين، مثمنين القرارات التي صدرت عن قمة الجزائر "لم الشمل" الأخيرة.

وطالبوا بضرورة العمل على إحاطة البرلمانات الدولية بممارسات وانتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة طي صفحة الانقسام، وإعادة اللحمة الفلسطينية.

كما أعربوا عن فخرهم بأبناء الشعب الفلسطيني، الذين أظهروا للعالم، بالعمل لا بالكلام وبالنضال لا بالهتاف، أن صمودهم على أرضه وتشبثه بتراب الوطن أغلى عندهم من الحياة نفسها.

المصدر / فلسطين أون لاين