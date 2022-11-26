5 آلاف مريض فشل كلوي مهددون بالوفاة جراء نفاد الأودية في اليمن

حذرت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، من وفاة 5 آلاف مريض بالفشل الكلوي، جراء نفاد الأدوية.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة بحكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، نشرته وكالة أنباء (سبأ) التابعة للجماعة.

وأفاد البيان، بأن "أكثر من 5 آلاف مريض بالفشل الكلوي، مهددون بالوفاة، نتيجة نفاد الأدوية والمحاليل الخاصة بهم".

وأضاف: "ناقوس الخطر نتيجة نفاد المحاليل وتعطل الأجهزة في معظم مراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات (الواقعة تحت سيطرة الحوثيين) ما يهددها بالإغلاق".

وتابع: "لا يوجد حالياً مخزون كافٍ من أدوية ومواد ومستلزمات الغسيل الكلوي، وخلو مخزون العام 2023 من الأدوية".

ودعا البيان، "المنظمات الدولية والإنسانية، للقيام بواجبها تجاه مرضى الفشل الكلوي وتوفير الأدوية والمحاليل الخاصة بهم".

ويشهد اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.

وازداد النزاع منذ مارس/ آذار 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وحتى نهاية 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات.

المصدر / الأناضول