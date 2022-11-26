الركراكي يكشف مفاجأة سارة قبل مباراة المغرب وبلجيكا

أكّد مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، ان الظهير نصير مزراوي ليس خارج الحسابات لمباراة الأحد ضد بلجيكا، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، اثر تعرضه لاصابة في المباراة الأولى ضد كرواتيا.

واصيب مزراوي ظهير بايرن ميونيخ الالماني في جانبه الأيسر، بحسب ما اعلن طبيب المنتخب المغربي عبد الرزاق هيفتي قبل يومين، مشيراً الى انه يتعيّن "علينا الانتظار لمعرفة ما اذا كان سيشارك في المباريات المقبلة ام لا".

وقال الركراكي في مؤتمر صحافي السبت "الزخم (في المباراة الأولى)، أدى الى بعض الاصابات. مزراوي ليس خارج الحسابات قبل 24 ساعة من المباراة. اعتقد بانه سيكون جاهزاً، لكننا في حاجة إلى لاعبين جاهزين بنسبة 100 في المئة".

واضاف "مزراوي و(الظهير الآخر أشرف) حكيمي يعانيان من اصابة، لكنهما متاحان، سنقرر غدا بشأنهما. اذا كان علينا اتخاذ هذه المخاطرة فلن نتردّد بذلك، فالأمر يتعلق بمباراة في كأس العالم".

وكان المنتخب المغربي استهل مشواره في البطولة بانتزاع تعادل سلبي ثمين من كرواتيا وصيفة النسخة الأخيرة.

وأكّد المدرّب المغربي "المجموعة تعيش جيداً، اللاعبون راضون عن المباراة الأولى، التعادل ربما حرّرنا من الضغوط. هذا الأمر ربما يجعلنا أقوى ذهنياً وذلك خلافاً لخسارتنا المباراة الاولى ضد إيران في مونديال 2018 عندما استسلمنا بعد ذلك".

وتابع "باستطاعتنا تقديم الأفضل ويجب ألا ننسى إلى أن بعض لاعبينا لم يخوضوا مباريات كثيرة في الآونة الأخيرة في صفوف أنديتهم ولا سيما حكيم زياش (تشلسي) وسفيان بوفال (أنجيه)، في حين يعود نايف أكرد (وست هام) من اصابة ابعدته طويلا عن الملاعب".

المصدر / وكالات