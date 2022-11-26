حماس تعزي بوفاة والدة القيادي فيها محمد نصر

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والدة عضو المكتب السياسي للحركة محمد نصر.

وقالت الحركة في بيان: "نتوجه بخالص التعازي إلى الأخ محمد نصر مستشار رئيس الحركة، وآل نصر الله الكرام في الوطن والشتات، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان تعزية



(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

تحتسب حركة المقاومة الإسلامية حماس بمزيد من الإيمان والتسليم بقضاء الله وقدره الحاجة الفاضلة/ أم يوسف نصر الله، والدة عضو المكتب السياسي للحركة الأخ محمد نصر (أبو عمر) مستشار رئيس الحركة التي وافتها المنية في الأردن الشقيق وهي تعيش لاجئة فلسطينية صابرة في سنوات اللجوء والغربة.

ونتوجه بخالص التعازي إلى الأخ أبو عمر وآل نصر الله الكرام في الوطن والشتات، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وحسن العزاء. وإنّا لله وإنّا إليه راجعون

حركة المقاومة الإسلامية حماس

السبت 2 جمادى الأولى 1444 هـ

الموافق 26 تشرين ثاني/ نوفمبر 2022م

المصدر / فلسطين أون لاين