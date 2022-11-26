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بث مباشر مباراة السعودية وبولندا في مونديال قطر 2022

26 نوفمبر 2022 . الساعة 14:38 بتوقيت القدس
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بث مباشر مباراة السعودية وبولندا في مونديال قطر 2022

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المصدر / فلسطين أون لاين
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