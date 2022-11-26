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مدرب بلجيكا يحسم مصير مشاركة لوكاكو أمام المغرب

26 نوفمبر 2022 . الساعة 14:37 بتوقيت القدس
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مدرب بلجيكا يحسم مصير مشاركة لوكاكو أمام المغرب

أعلن روبيرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البلجيكي، عدم جاهزية المهاجم روميلو لوكاكو للمشاركة في مواجهة المغرب، غدًا الأحد، في مونديال قطر 2022، رغم عودته بصورة رسمية إلى تدريبات الفريق الجماعية.

وأكد مدرب "الشياطين الحمر" أن لوكاكو شارك في حصتين تدريبيتين مع المنتخب البلجيكي، لكنه ما يزال غير جاهز للعودة إلى المستطيل الأخضر في مواجهة "أسود الأطلس".

وقال مارتينيز خلال المؤتمر الصحفي: "روميلو لوكاكو سيكون متاحًا فقط أمام كرواتيا، إنه يسير بنجاح من أجل التعافي من إصابته الأخيرة، لقد عاد للتدريبات الجماعية، بالتأكيد لا أنتظر مشاركته أمام المغرب، إن لم تحدث مفاجأة، فلن يظهر في المواجهة المقبلة".

وأعرب المدرب عن ثقته التامة في قدرة فريقه على تقديم أداء أفضل أمام المغرب، وتجاوز الهفوات التي ارتكبها فريقه أمام كندا في المواجهة الأولى، والتي حققت فيها بلجيكا الفوز 1-0.

وتابع: "المنتخب المغربي يختلف عن الكنديين، لكنه يلعب بطريقة شرسة ولديه رغبة في تحقيق الفوز، لكننا نملك اللاعبين القادرين على التعامل مع هذا الأمر".

جدير بالذكر أن منتخب بلجيكا يحتل صدارة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، ويأتي بعده منتخبا المغرب وكرواتيا بنقطة واحدة لكل منهما بعد تعادهما 0-0 في الجولة الأولى، ويتذيل المنتخب الكندي المجموعة بلا نقاط.

المصدر / وكالات
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