مسؤول سابق في استخبارات الاحتلال يتوقع اندلاع انتفاضة ثالثة

توقع الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، تامير هايمان، أن تواجه (إسرائيل) خطر اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، "لم يسبق لها مثيل".

ووفق تحليل نشره موقع /قناة 12/ العبرية، اليوم السبت، استضافت فيه هايمان الذي قال إنّ "(إسرائيل) تقف أمام مجموعة من الظروف، التي تزيد من فرص اندلاع هذه الانتفاضة".

وفي السياق، حذر من شن "حملة عسكرية"، في الضفة، لمواجهة عمليات المقاومة، مشيرا إلى أن ذلك سيفضي إلى "انفجار أوسع لا يخدم مصالحنا".

وشدد على أنّ اندلاع الانتفاضة المقبلة، سيحدث تحولا كبيرا في طابع العلاقة بين (إسرائيل) والجانب الفلسطيني.

ويشغل هايمان حالياً منصب "مدير مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي".