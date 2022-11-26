فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مباراة السعودية وبولندا في مونديال قطر 2022

مدرب بلجيكا يحسم مصير مشاركة لوكاكو أمام المغرب

مسؤول سابق في استخبارات الاحتلال يتوقع اندلاع انتفاضة ثالثة

أستراليا تغلب تونس بهدفٍ وحيد على إستاد "الجنوب"

يديعوت أحرونوت: في مونديال قطر أدركنا كم هو حجم الكراهية لـ (إسرائيل)

أجهزة السلطة تواصل اعتقال عشرات المواطنين والطلبة والأسرى المحررين

4 علامات صغيرة تسبق "السكتة الكبيرة"

الاحتلال يعلن العثور على عبوة متفجرة في القدس

نشطاء: الهباش خرس لسانه عن احتجاز جثامين الشهداء وأطلقه لأجل جثة جندي إسرائيلي

مباراة تونس وأستراليا في مونديال قطر 2022

ضمن منافسات المجموعة الرابعة

أستراليا تغلب تونس بهدفٍ وحيد على إستاد "الجنوب"

26 نوفمبر 2022 . الساعة 14:13 بتوقيت القدس
...
أستراليا تغلب تونس بهدفٍ وحيد على إستاد "الجنوب"

 تجرع المنتخب التونسي مرارة الهزيمة أمام نظيره الأسترالي بهدفٍ دون مقابل، السبت، على أرض استاد "الجنوب" ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم "قطر 2022".

بدأ اللقاء بضغط هجومي أسترالي قابله "نسور قرطاج" بالالتزام في مناطقه الخلفية سعيًا لامتصاص فورة الخصم، الأمر الذي حد من تحركات ماكجري ووديوك الخطيرة.

المحاولات الأسترالية نجحت في هز شباك أيمن دحمان برأسية من ميتشل ديوك أعلنت عن تقدم "الكنغر" في الدقيقة 23.

بعد ذلك، خرج المنتخب التونسي من مناطقه بهجمات خجولة لم ترتق للمستوى المطلوب لإدراك التعادل، سوى في مناسبة وحيدة أهدرها محمد داغر.

في الشوط الثاني، كثف منتخب تونس من محاولاته غير أن الدفاع الأسترالي كان متيقضًا أمام كرات يوسف المساكني ونعيم السليتي.

بهذا رفعت أستراليا رصيدها إلى 3 نقاط وارتقت مؤقتا للمركز الثاني خلف فرنسا المتصدرة، بينما تجمد رصيد تونس عند نقطة يحتل بها المركز الثالث بالتساوي مع الدنمارك.

المصدر / الأناضول
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#كأس العالم #المونديال #المنتخب التونسي #نسور قرطاج #قطر 2022 #استاد الجنوب #المنتخب الإسترالي #الكنغر الاسترالي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة