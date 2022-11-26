أستراليا تغلب تونس بهدفٍ وحيد على إستاد "الجنوب"

تجرع المنتخب التونسي مرارة الهزيمة أمام نظيره الأسترالي بهدفٍ دون مقابل، السبت، على أرض استاد "الجنوب" ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم "قطر 2022".

بدأ اللقاء بضغط هجومي أسترالي قابله "نسور قرطاج" بالالتزام في مناطقه الخلفية سعيًا لامتصاص فورة الخصم، الأمر الذي حد من تحركات ماكجري ووديوك الخطيرة.

المحاولات الأسترالية نجحت في هز شباك أيمن دحمان برأسية من ميتشل ديوك أعلنت عن تقدم "الكنغر" في الدقيقة 23.

بعد ذلك، خرج المنتخب التونسي من مناطقه بهجمات خجولة لم ترتق للمستوى المطلوب لإدراك التعادل، سوى في مناسبة وحيدة أهدرها محمد داغر.

في الشوط الثاني، كثف منتخب تونس من محاولاته غير أن الدفاع الأسترالي كان متيقضًا أمام كرات يوسف المساكني ونعيم السليتي.

بهذا رفعت أستراليا رصيدها إلى 3 نقاط وارتقت مؤقتا للمركز الثاني خلف فرنسا المتصدرة، بينما تجمد رصيد تونس عند نقطة يحتل بها المركز الثالث بالتساوي مع الدنمارك.

المصدر / الأناضول