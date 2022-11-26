يديعوت أحرونوت: في مونديال قطر أدركنا كم هو حجم الكراهية لـ (إسرائيل)

كتبت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم السبت، عن مونديال كرة القدم في قطر، وحجم الغضب والكره الشعبي العربي لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة العبرية، إنه المونديال هو حدث ضخم، لكنّ حجم العداء أوصل مراسلينا لاستنتاج: ليس فقط في الحكومات أو بين الحكام، كراهية (إسرائيل) في الشارع بين الكثير من الناس.

ونقلت عن الصحفيين الإسرائيليين الذين سافروا لقطر لتغطية المونديال والاحتفاء الشعبي به بالقول: "بعد عشرة أيام في قطر نشعر أننا مكروهون وغير مرغوبين هنا".

ووِفق الصحفيين الإسرائيليين الذين أجروا مقابلة مع مواطن قطري بعد أن عرف هويتهم فقال: "أردت أن أقول لكم أهلًا وسهلًا، ولكن لكم أنتم لا أهلًا ولا سهلًا، انصرفوا من هنا بأسرع وقت ممكن".

الصحفيون الإسرائيليون أشاروا إلى أنه في الشارع بقطر يُلاحقهم الفلسطينيون والإيرانيون والقطريون والأردنيون والمغاربة والسوريون والمصريون بنظرات مليئة بالكراهية، لكنّ السعوديين هم المختلفون، منهم حصلنا على ابتسامات ونور من العيون".

وأضافوا : "في البداية عرّفنا على أنفسنا أننا صحفيون من (إسرائيل)، ولكن بعد ما واجهنا عرّفنا على أنفسنا أننا صحفيون من الإكوادور، وبهذه الطريقة تمكنّا من متابعة مشجعات إيرانيات لمدة أسبوع لإعداد التقرير الذي نُشر في ملحق سبع أيام".

المصدر / فلسطين أون لاين