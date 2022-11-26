4 علامات صغيرة تسبق "السكتة الكبيرة"

يتلقى شخص من كل سبعة تحذيراً على شكل "سكتة دماغية صغيرة" قبل ساعات أو أيام من السكتة الدماغية الكاملة، وفق صحيفة «إكسبريس».

في بعض الأحيان، تحدث السكتات الدماغية الصغيرة - المعروفة طبياً باسم النوبات الإقفارية العابرة - من تلقاء نفسها، دون سكتة دماغية كاملة تأتي بعد ذلك.

ولكن وفقاً لمايو كلينك، فإن واحداً من كل ثلاثة أشخاص أصيبوا بنوبة نقص التروية العابرة يصاب بسكتة دماغية كاملة في غضون عام.

وتنجم النوبة الإقفارية العابرة عن المشكلات الأساسية نفسها التي تسبب السكتة الدماغية الكاملة، على الرغم من أن هذه المشكلات تكون أكثر حدة في السكتة الدماغية الكاملة.

وتعد الحبسة الكلامية أول هذه الأعراض الرئيسية للسكتة الدماغية الإقفارية العابرة، التي تسبق السكتة الكبيرة.

وقد تشمل الأعراض كذلك الضعف أو التنميل أو الشلل في الوجه أو الذراع أو الساق، عادة في جانب واحد من الجسم.

المصدر / وكالات