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الاحتلال يعلن العثور على عبوة متفجرة في القدس

26 نوفمبر 2022 . الساعة 13:29 بتوقيت القدس
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الاحتلال يعلن العثور على عبوة متفجرة في القدس

عثرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على عبوة متفجرة قرب أحد الجسور بمدينة القدس المحتلة.

وشهد منطقة جسر الأوتار على مدخل مدينة القدس انتشارً مكثفاً لقوات الاحتلال التي أعلنت العثور على قنبلة أنبوبية صغيرة "كوع".

واستدعت قوات الاحتلال خبراء المتفجرات إلى المنطقة بعد إغلاقها أمام حركة المرور، لتفكيك العبوة الناسفة.

يأتي ذلك في وقت أبقت فيه قوات الاحتلال على حالة تأهب عالية في صفوفها خوفاً من عمليات فدائية.

وتركز سلطات الاحتلال حالة التأهب على مدينة القدس التي تشهد حالة من التوتر بفعل تايد اعتداءات المستوطنين ومحاولات تهويد المسجد الأقصى.

ويوم الأربعاء الماضي 23 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، قُتل مستوطن وأصيب 45 آخرون، بعضهم في حال الخطر، جراء انفجار عبوتين ناسفتين في موقفين للحافلات بمدينة القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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