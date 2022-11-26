اتحاد موظفي "أونروا" يُوضّح تفاصيل جديدة بشأن الخلاف مع إدارة الوكالة

قال رئيس قطاع المعلمين في اتحاد موظفي "أونروا" بغزة محمود حمدان إنّ الخلاف لا يزال "سيد الموقف بيننا وبين إدارة الوكالة، حيث أنها لم تستجب للاتفاقيات والمطالب".

وأوضح في تصريح إذاعة محلية، اليوم السبت، أنه يوجد حوالي 2000 موظف بحاجة للتثبيت ولا تزال إدارة الوكالة تُماطل.

وأضاف حمدان:" إنّ 35% من موظفي دائرة الصحة يعملون على بند البطالة وهذا لن يؤدي لجودة في العمل"، مشيرًا إلى أنّ الاتحاد بدأ بإجراءاته التصعيدية بعد عدم استجابة "أونروا" لمطالبه.

ونبّه إلى أنّ التصعيد سيكون سيد الموقف إذا لم تستجب الوكالة، لافتًا إلى أنّ لدى الاتحاد الحقَّ النقابيَّ وكلَّ الخيارات مفتوحة أمامه حتى الإضراب المفتوح.

وأفاد أنه لا يمكن القبول بأن يبقى الوضع كما هو، فهذه حقوق للموظفين واللاجئين، مشيرًا إلى أنّ هناك ضغوطات كبيرة وتقليصات ولا يجب أن تستجيب الوكالة لهذه الضغوطات، وعليها أن تحصل على الأموال اللازمة من المانحين بكلّ الطرق الممكنة.

المصدر / فلسطين أون لاين