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الأرصاد الجوية تُوضّح موعد انتهاء المنخفض الجوي الحالي وموعد المنخفض القادم

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الأرصاد الجوية تُوضّح موعد انتهاء المنخفض الجوي الحالي وموعد المنخفض القادم

26 نوفمبر 2022 . الساعة 11:44 بتوقيت القدس
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رام الله- غزة/ محمد حجازي:

قال مدير عام الأرصاد الجوية الفلسطينية يوسف أبو أسعد، إنّ المراحل الأخيرة من المنخفض الجوي الحالي ستنتهي بحول الله مع حلول مساء اليوم السبت، مضيفًا أنّ الأجواء ستكون باردة نسبيًّا وخاصة المناطق الجبلية.

وتَوقَّع أبو أسعد، خلال حديثه مع "فلسطين أون لاين"، حدوث منخفض جوي جديد نهاية الأسبوع الحالي.

وعن تفاصيل الحالة الجوية لهذا الأسبوع أوضح أنّ غدًا الأحد سيطرأ ارتفاع خفيف على درجات الحرارة وتكون الرياح شرقية، وتكون أعلى من معدلها بثلاث درجات.

ويوم الإثنين ستشهد الأراضي الفلسطينية ارتفاعًا آخرَ على درجات الحرارة، وتكون أقلّ من معدلاتها، والثلاثاء ستعود درجات الحرارة إلى معدلاتها.

ويوم الأربعاء ستشهدُ الأراضي الفلسطينية انخفاضًا على درجات الحرارة مع سقوط أمطار مُتوقّعة وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

وعن كمية سقوط الأمطار حسب المناطق الفلسطينية، أكد أبو أسعد، أنّ مدينتَي رام الله والبيرة شهدتا هطولًا كثيفًا للأمطار، مقارنة مع المدن الأخرى، حيث وصلت إلى 60 ملم.

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