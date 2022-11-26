طه يُثمّن انسحاب طفلة لبنانية من بطولة رياضية رفضًا لمواجهة لاعبة "إسرائيلية"

أعرب الناطق باسم حركة "حماس" جهاد طه عن تقديره لانسحاب الطفلة اللبنانية ‫بيسان شيري صاحبة المرتبة الأولى عالميًّا في كرة الطاولة دون 11عامًا من بطولة البرتغال الدولية رفضًا لمواجهة لاعبة إسرائيلية.

وبيّن طه، السبت، أنّ هذا الانسحاب ‏سجّل موقفًا وطنيًّا وعربيًّا مُشرفًا يُعبّر عن أصالة الشعب اللبناني، ويُدلّل على رفض ثقافة ‫التطبيع تحت أيّ مُسمًّى لدى الأجيال العربية والإسلامية.

انسحبت المُصنفة الأولى في العالم دون (١١ عامًا) البطلة بيسان شيري من بطولة البرتغال الدولية للستارز بعدما أوقعتها القرعة مع لاعبة الكيان الغاصب الينور دافيدوف، على الرغم من تأثير انسحابها على تصنيفها العالمي.

وكانت شيري قد تربّعت عام 2014 على عرش جمال الأطفال حين حصدت المرتبة الأولى في مسابقة الجمال التي أجرتها حينها شبكة ساحل المتن الجنوبي الإعلامية s.n.n لانتخاب أجمل طفل من بين مائة وخمسين طفلًا اشتركوا في السباق.

المصدر / فلسطين أون لاين