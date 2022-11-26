"واعد": دعوة الاتحاد الأوربي للإفراج عن الأسير الفتى "مناصرة" غير كافية

قالت جمعية واعد للأسرى، إن دعوة الاتحاد الأوروبي للإفراج الفوري عن الأسير الفتى أحمد مناصرة، واعتبار العزل الانفرادي الذي يتعرض له منذ قرابة العام عملية تعذيب، دعوة غير كافية في ظل ما يمارس بحق الفتى مناصرة وتدهور حالته النفسية عن سبق إصرار وتعمد.

ودعت الجمعية في بيان لها، اليوم السبت، لترجمة هذه الدعوات والمطالبات لخطوات عملية يتم من خلالها وقف الجريمة الحاصلة بحق مناصرة وكافة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

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وشددت على أن الوقائع المروعة التي يمر بها الفتى أحمد مناصرة في عزله ومحبسه الانفرادي تستدعي موقفا عاجلا وقويا من قبل المؤسسات الدولية، لاسيما في ظل إصرار الاحتلال على مسابقة الزمن للنيل من الفتى مناصرة الذي أحرج منظومة القضاء الصهيونية وكشف سوءتها أمام العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين