فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صائغ تركي يصمم كؤوساً ذهبية وفضية خاصة بمونديال قطر

ليفاندوفسكي الماكينة التهديفية القادمة من وارسو

الأغا: التشريعي يدعم مراجعة المنظومة القانونية لوقاية النساء من العنف

الدوسري والشهري على خطى الجزائريين ماجر وبلّومي

الشمراني: خطة رونار فاجأت الجميع

رونار استحضر والدته لشحذ همم "الأخضر" أمام الأرجنتين

خالد نوابيت وأطفاله.. فرحة الانعتاق من معتقلات السلطة لم تكتمل!

القطريون فخورون ببلادهم التي أبهرت العالم بتنظيم المونديال

منظمة ألمانية تدعو الألمان لعدم دفع فواتير الكهرباء المرتفعة

برلمانيون يطالبون برفع الحصار عن قطاع غزة

منظمة ألمانية تدعو الألمان لعدم دفع فواتير الكهرباء المرتفعة

26 نوفمبر 2022 . الساعة 09:32 بتوقيت القدس
...
منظمة ألمانية تدعو الألمان لعدم دفع فواتير الكهرباء المرتفعة

دعت منظمة حماية المستهلك الألمانية، الجمعة، المواطنين إلى عدم دفع فواتير الكهرباء إذا استمرت الشركات في فرض أسعار باهظة.

وقال أريبرت بيترز رئيس اتحاد مستهلكي الطاقة، لصحيفة بيلد المحلية، إن "حجم الزيادات لا تبرره أسعار السوق".

وأضاف مخاطبا المستهلكين في ألمانيا: "لا تدفعوا فواتيركم!".

وطالب بيترز موردي الطاقة بتقديم "دليل" على أن الزيادات مبررة بأسعار السوق.

وخلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري 2022، ارتفعت أسعار الكهرباء بشكل كبير في ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد بأوروبا.

وأطلقت منظمات ألمانية عدة تحذيرات من أن "المستهلكين يجب أن يستعدوا لموجة جديدة ضخمة من الزيادات في أسعار الغاز والكهرباء".

وقال خبراء لمنصة Verivox المعنية بعقد مقارنات اقتصادية قولهم "نتحدث هنا عن رسوم إضافية بمتوسط ​​54 بالمئة للكهرباء، و50 بالمئة للغاز في مطلع العام (المقبل 2023)".

ووفقا لتقديرات المكتب الفدرالي للإحصاء، ارتفعت أسعار الطاقة في ألمانيا بالفعل بنسبة 35.6 بالمئة بين أغسطس/ آب 2021، والشهر ذاته من العام الحالي.

وتواجه ألمانيا أزمة طاقة حادة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة، والتي أدت إلى انقطاع إمدادات الغاز ودفعت أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية.

وقبل بدء الحرب في أوكرانيا، كانت ألمانيا تحصل على 55 بالمئة من استهلاكها من الغاز الطبيعي من روسيا.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#منظمة ألمانية #ألمانيا والكهرباء #دفع فواتير الكهرباء في ألمانيا #فواتير الكهرباء في ألمانيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة