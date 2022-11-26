منظمة ألمانية تدعو الألمان لعدم دفع فواتير الكهرباء المرتفعة

دعت منظمة حماية المستهلك الألمانية، الجمعة، المواطنين إلى عدم دفع فواتير الكهرباء إذا استمرت الشركات في فرض أسعار باهظة.

وقال أريبرت بيترز رئيس اتحاد مستهلكي الطاقة، لصحيفة بيلد المحلية، إن "حجم الزيادات لا تبرره أسعار السوق".

وأضاف مخاطبا المستهلكين في ألمانيا: "لا تدفعوا فواتيركم!".

وطالب بيترز موردي الطاقة بتقديم "دليل" على أن الزيادات مبررة بأسعار السوق.

وخلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري 2022، ارتفعت أسعار الكهرباء بشكل كبير في ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد بأوروبا.

وأطلقت منظمات ألمانية عدة تحذيرات من أن "المستهلكين يجب أن يستعدوا لموجة جديدة ضخمة من الزيادات في أسعار الغاز والكهرباء".

وقال خبراء لمنصة Verivox المعنية بعقد مقارنات اقتصادية قولهم "نتحدث هنا عن رسوم إضافية بمتوسط ​​54 بالمئة للكهرباء، و50 بالمئة للغاز في مطلع العام (المقبل 2023)".

ووفقا لتقديرات المكتب الفدرالي للإحصاء، ارتفعت أسعار الطاقة في ألمانيا بالفعل بنسبة 35.6 بالمئة بين أغسطس/ آب 2021، والشهر ذاته من العام الحالي.

وتواجه ألمانيا أزمة طاقة حادة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة، والتي أدت إلى انقطاع إمدادات الغاز ودفعت أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية.

وقبل بدء الحرب في أوكرانيا، كانت ألمانيا تحصل على 55 بالمئة من استهلاكها من الغاز الطبيعي من روسيا.

المصدر / وكالات