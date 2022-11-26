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المعابر والحدود تنشر إحصائية الوافدين والمغادرين لمنفذ بيت حانون

26 نوفمبر 2022 . الساعة 09:21 بتوقيت القدس
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حاجز بيت حانون

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (20-25 نوفمبر 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 11009 مغادرين، فيما بلغ عدد الوصول 10072 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 10755 مواطناً و209 أجانب، و45 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 9781 مواطناً، و215 أجنبياً، و75 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى حالة وفاة كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

المصدر / فلسطين أون لاين
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