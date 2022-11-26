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"شهداء الأقصى" تمنع الهباش من دخول جنين وتدعو لإقالته

26 نوفمبر 2022 . الساعة 09:04 بتوقيت القدس
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محمود الهباش

قالت كتائب شهداء الأقصى، في مدينة جنين، إنها منعت محمود الهباش، مستشار رئيس السلطة للشؤون الدينية، من دخول المدينة أمس الجمعة.

وقالت كتائب الأقصى في بيان لها، إنها منعت الهباش من دخول جنين ومنعت التعامل معه بعد تصريحاته وتصرفاته غير المسؤولة، التي جعلت حركة فتح تدفع الثمن الاجتماعي.

ودعت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى إيقاف مستشاره الهباش عن العمل، وإعفائه من منصبه.

وأضافت الكتائب: "انتظرنا كثيرًا ليكون هناك إجراء بحقه منذ تصريحاته التي هدفت إلى تدمير مسلكيات الحركة"، مشيرةً إلى أنه كان الأجدر بهذا المتسلق أن يدعو عبر المساجد للانتفاض لاستعادة جثامين الشهداء التي بلغ عددها 117 جثمانًا.

وكان الهباش قد قال خلال خطبة الجمعة، "إنّ ما جرى قبل يومين من احتجاز لجثة الشاب الدرزي تيران، هو أمر مشين ومخالف لديننا الحنيف وتعاليم نبينا، ومن لا يعجبه هذا الكلام فليبحث عن ملة أخرى ونبي آخر"، على حد وصفه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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