مواعيد مباريات اليوم السبت في كأس العالم 2022.. حسب دولتك

محمد إسماعيل

يشهد اليوم السادسة من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، اليوم السبت 26/11/2022، 4 مباريات، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعتين الثالثة والرابعة.

وينتظر عشاق بطولة كأس العالم 2022، أربعة مباريات اليوم السبت، ضمن مونديال قطر 2022 بين ثماني منتخبات تونس، وأستراليا، وبولندا، والسعودية، وفرنسا، والدنمارك، والأرجنتين، والمكسيك وذلك في افتتاح الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم.

اقرأ المزيد: جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر

اقرأ المزيد: أغرب أحداث كأس العالم عبر التاريخ.. منها المضحك والمؤلم



والبداية بالمباراة الأولى في يوم السبت، ضمن المجموعة الرابعة لكأس العالم 2022، بين منتخب تونس ضد منتخب أستراليا، في تمام الساعة 01:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 12:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 11:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد الجنوب.

وأما المباراة الثانية في هذا اليوم وتجمع بين منتخب بولندا ضد منتخب السعودية، في تمام الساعة 04:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 03:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 02:00م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على استاد المدينة التعليمية.

وتشهد المباراة الثالثة والتي يواجه فيها اليوم السبت منتخب فرنسا ضد منخب الدنمارك، في تمام الساعة 07:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 06:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 05:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد 974.

وتختتم مباريات السبت 26/11، بمواجهة منتخب الأرجنتين ضد منتخب المكسيك، في تمام الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على استاد لوسيل.

وتأتي مباريات اليوم السبت26/11/2022، ضمن منافسات المجموعة الثالثة والرابعة في دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022 في قطر، في وقت سجل كل من منتخب السعودي فوزه الأول على منتخب الأرجنتين، المرشح للفوز بالبطولة، وتعادل كل من منتخب المكسيك ومنتخب بولندا بنتجة صفر لكل منها.

🇹🇳🆚🇦🇺

🇵🇱🆚🇸🇦

🇫🇷🆚🇩🇰

🇦🇷🆚🇲🇽



أربع قمم مشتعلة تنتظرنا يوم السبت 🔥 ـ ما توقعاتك لنتائجها؟ 👇 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 26, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين