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الطقس: استمرار المنخفض الجوي وزخات متفرقة من الأمطار

الطقس: استمرار المنخفض الجوي وزخات متفرقة من الأمطار

26 نوفمبر 2022 . الساعة 08:11 بتوقيت القدس
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أمطار في مدينة غزة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو اليوم السبت، غائما الى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والليل، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم وباردا، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، وباردا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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