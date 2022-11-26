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استقالة مدرب جديد في غزة

26 نوفمبر 2022 . الساعة 01:46 بتوقيت القدس
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استقالة
غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن الكابتن هاني أبو ريالة مدرب فريق نادي الجلاء استقالته من منصبه، عقب نهاية مرحلة الذهاب من بطولة دوري الدرجة الأولى.

ويتذيل الجلاء جدول ترتيب المسابقة بنقطتين فقط، دون تحقيق أي فوز، وبات قريب جداً من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وستُناقش لجنة تسيير الأعمال بنادي الجلاء قرار استقالة أبو ريالة، قبل اتخاذ القرار النهائي بالموافقة من عدمها، وذلك خلال الجلسة القادمة.

وتُعتبر هذه التجربة التدريبية الأولى للمدرب أبو ريالة، على رأس جهاز فني، واستلم مهمة تدريب الفريق في الجولة السادسة من المسابقة.

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#الجلاء #أبو ريالة

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