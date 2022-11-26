فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بوتين: روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا

الفيفا: مبيعات تذاكر مونديال قطر تتخطى 3 ملايين والحضور الجماهيري 94%

تويتر تعلن عن علامات توثيق جديدة للحسابات

زيادة الأجور ستغذي التضخم في منطقة اليورو لسنوات

الكويت تسجل أول إصابة بالكوليرا

احذر من تناول هذه الأطعمة مع الشاي

غانتس: "بن غفير" سيحدث فوضى أمنية بالضفة الغربية

صالح الشهري يكشف ماذا تغير في المنتخب السعودي بعد الفوز على الأرجنتين

وقفة في يافا رفضًا لمخطط تهجير 1400 من فلسطينيي المدينة

26 عملا مقاوما بالضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الفيفا: مبيعات تذاكر مونديال قطر تتخطى 3 ملايين والحضور الجماهيري 94%

26 نوفمبر 2022 . الساعة 01:07 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الجمعة، أن مبيعات كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في قطر، تجاوزت 3 ملايين تذكرة، في حين بلغت نسبة الحضور الجماهيري 94% بعد الجولة الأولى.

وقال الفيفا في بيان صحفي:" تظهر الأرقام الرسمية أن متوسط الحضور الإجمالي للمباراة يبلغ 94 بالمئة مقارنة بسعة الملاعب المخصصة للحدث".

وأضاف الفيفا، أنه تم بيع أكثر من ثلاثة ملايين تذكرة للبطولة، في حين شهدت مباراة منتخبي البرازيل صربيا، والتي أقيمت على إستاد لوسيل الخميس، أعلى نسبة حضور للمباريات، وسجلت 88103 مشجعين، والتي فاز فيها منتخب البرازيل بهدفين نظيفين.

وأشار الفيفا إلى أن مهرجان المشجعين الذي أقيم في "حديقة البدع" بالدوحة قد حقق الخميس الماضي، أعلى نسبة حضور تراكمي، حيث بلغ إجمالي الحضور 98 ألف متفرج على مدار اليوم.

وفي وقت سابق، أوضح الاتحاد الدولي، القدرات الرسمية ومتطلبات البطولة لكل من الملاعب الثمانية التي تستضيف مباريات المونديال، وتم التأكيد على أن سعات الملاعب تتماشى مع كل هذه المتطلبات التي قدمها الفيفا.

وفيما يشترط الفيفا أن تكون سعة الملاعب التي تستضيف المباريات النهائية والافتتاحية ونصف النهائية 80 و60 ألف مشجع على التوالي، يمكن أن يستوعب ملعب لوسيل 88966 شخصا، بينما يتسع استاد البيت لـ 68895 مشجعا.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الفيفا #كرة القدم #الدوحة #مونديال قطر #استاد لوسيل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة