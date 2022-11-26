الفيفا: مبيعات تذاكر مونديال قطر تتخطى 3 ملايين والحضور الجماهيري 94%

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الجمعة، أن مبيعات كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في قطر، تجاوزت 3 ملايين تذكرة، في حين بلغت نسبة الحضور الجماهيري 94% بعد الجولة الأولى.

وقال الفيفا في بيان صحفي:" تظهر الأرقام الرسمية أن متوسط الحضور الإجمالي للمباراة يبلغ 94 بالمئة مقارنة بسعة الملاعب المخصصة للحدث".

وأضاف الفيفا، أنه تم بيع أكثر من ثلاثة ملايين تذكرة للبطولة، في حين شهدت مباراة منتخبي البرازيل صربيا، والتي أقيمت على إستاد لوسيل الخميس، أعلى نسبة حضور للمباريات، وسجلت 88103 مشجعين، والتي فاز فيها منتخب البرازيل بهدفين نظيفين.

وأشار الفيفا إلى أن مهرجان المشجعين الذي أقيم في "حديقة البدع" بالدوحة قد حقق الخميس الماضي، أعلى نسبة حضور تراكمي، حيث بلغ إجمالي الحضور 98 ألف متفرج على مدار اليوم.

وفي وقت سابق، أوضح الاتحاد الدولي، القدرات الرسمية ومتطلبات البطولة لكل من الملاعب الثمانية التي تستضيف مباريات المونديال، وتم التأكيد على أن سعات الملاعب تتماشى مع كل هذه المتطلبات التي قدمها الفيفا.

وفيما يشترط الفيفا أن تكون سعة الملاعب التي تستضيف المباريات النهائية والافتتاحية ونصف النهائية 80 و60 ألف مشجع على التوالي، يمكن أن يستوعب ملعب لوسيل 88966 شخصا، بينما يتسع استاد البيت لـ 68895 مشجعا.

المصدر / وكالات