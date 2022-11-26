فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بوتين: روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا

الفيفا: مبيعات تذاكر مونديال قطر تتخطى 3 ملايين والحضور الجماهيري 94%

تويتر تعلن عن علامات توثيق جديدة للحسابات

زيادة الأجور ستغذي التضخم في منطقة اليورو لسنوات

الكويت تسجل أول إصابة بالكوليرا

احذر من تناول هذه الأطعمة مع الشاي

غانتس: "بن غفير" سيحدث فوضى أمنية بالضفة الغربية

صالح الشهري يكشف ماذا تغير في المنتخب السعودي بعد الفوز على الأرجنتين

وقفة في يافا رفضًا لمخطط تهجير 1400 من فلسطينيي المدينة

26 عملا مقاوما بالضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تويتر تعلن عن علامات توثيق جديدة للحسابات

26 نوفمبر 2022 . الساعة 00:49 بتوقيت القدس
...
توتير

كتب المليادير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك على حسابه بالمنصة في تغريدة الجمعة أن تويتر ستطلق علامات توثيق جديدة للحسابات على منصتها، وستشمل تلك العلامات واحدة ذهبية وأخرى فضية، بجانب العلامة الزقاء الموجودة بالفعل.

هذا كما أعلن إيلون ماسك أيضا عن أن الشركة تخطط لبدء تنفيذ خطتها الجديدة بشأن العلامة الزرقاء المعروفة يوم الجمعة المقبل، بجانب إطلاق العلامتين الذهبية والفضية الجديدتان.

وأوضح ماسك أن تويتر ستقصر استخدام العلامة الذهبية على حسابات الشركات، في حين سيتم استخدام العلامة الفضية على حسابات الحكومات، على أن يبقى استخدام العلامة الزرقاء لاستخدام حسابات الأفراد، مشاهير كانوا أم لا.

وأكد ماسك على أن تويتر ستقوم بالتأكد من إعطاء العلامات إلى جميع الحسابات المعنية التي تم التحقق منها يدويا أولا، قبل وضعها على الحساب.

وأضاف ماسك المزيد من التفاصيل حول علامات توثيق أخرى أصغر للأفراد العاملين بالشركات والمنظمات، على أن تعلن تويتر عن مزيد من التفاصيل بالأسبوع القادم.

ويذكر أن تويتر قد علقت خدمة الاشتراك في العلامات الزرقاء التي تم الإعلان عنها مؤخرا بقيمة 8 دولارات للحد من انتشار الحسابات المزيفة، ولكن تويتر أعلنت اليوم أن إن إعادة إطلاق العلامة الزرقاء في 2 ديسمبر.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#تغريدة #توتير #منصات #ايلون ماسك #العلامة الزرقاء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة