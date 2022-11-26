تويتر تعلن عن علامات توثيق جديدة للحسابات

كتب المليادير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك على حسابه بالمنصة في تغريدة الجمعة أن تويتر ستطلق علامات توثيق جديدة للحسابات على منصتها، وستشمل تلك العلامات واحدة ذهبية وأخرى فضية، بجانب العلامة الزقاء الموجودة بالفعل.

هذا كما أعلن إيلون ماسك أيضا عن أن الشركة تخطط لبدء تنفيذ خطتها الجديدة بشأن العلامة الزرقاء المعروفة يوم الجمعة المقبل، بجانب إطلاق العلامتين الذهبية والفضية الجديدتان.

وأوضح ماسك أن تويتر ستقصر استخدام العلامة الذهبية على حسابات الشركات، في حين سيتم استخدام العلامة الفضية على حسابات الحكومات، على أن يبقى استخدام العلامة الزرقاء لاستخدام حسابات الأفراد، مشاهير كانوا أم لا.

وأكد ماسك على أن تويتر ستقوم بالتأكد من إعطاء العلامات إلى جميع الحسابات المعنية التي تم التحقق منها يدويا أولا، قبل وضعها على الحساب.

وأضاف ماسك المزيد من التفاصيل حول علامات توثيق أخرى أصغر للأفراد العاملين بالشركات والمنظمات، على أن تعلن تويتر عن مزيد من التفاصيل بالأسبوع القادم.

ويذكر أن تويتر قد علقت خدمة الاشتراك في العلامات الزرقاء التي تم الإعلان عنها مؤخرا بقيمة 8 دولارات للحد من انتشار الحسابات المزيفة، ولكن تويتر أعلنت اليوم أن إن إعادة إطلاق العلامة الزرقاء في 2 ديسمبر.

المصدر / وكالات