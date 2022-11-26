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غانتس: "بن غفير" سيحدث فوضى أمنية بالضفة الغربية

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غانتس: "بن غفير" سيحدث فوضى أمنية بالضفة الغربية

26 نوفمبر 2022 . الساعة 00:13 بتوقيت القدس
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بيني غانتس

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس عارض نقل حرس الحدود في منطقة الضفة الغربية، لتكون ضمن صلاحيات وزارة الأمن الإسرائيلي التي سيترأسها المتطرف إيتمار بن غفير.

ووفق إذاعة جيش الاحتلال، التي نقلت قول غانتس إن "فكرة إنشاء جيش خاص لبن غفير في الضفة الغربية المحتلة ستؤدي إلى فشل أمني خطير".

وأضاف غانتس: "عندما لا تكون قوة حرس الحدود متاحة تحت إمرة قائد القيادة الوسطى للجيش، أو عندما تتلقى قوات حرس الحدود أمرًا للعمل في المنطقة، خلافا لاحتياج الجيش، ستحدث فوضى أمنية"

وكان موقع (واي نت) الإسرائيلي، قد أعلن توقيع اتفاق بين حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وحزب بن غفير يتعلق بانضمام الأخير للحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يعمل نتنياهو على تشكيلها.

المصدر / وكالات
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#نتنياهو #مستوطنين #غانتس #الضفة الغربية #بن غفير

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