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صالح الشهري يكشف ماذا تغير في المنتخب السعودي بعد الفوز على الأرجنتين

26 نوفمبر 2022 . الساعة 00:09 بتوقيت القدس
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صالح الشهري يكشف ماذا تغير في المنتخب السعودي بعد الفوز على الأرجنتين

قال صالح الشهري، لاعب المنتخب السعودي، إن مواجهة بولندا مهمة جدا وحاسمة بالنسبة لفريقه؛ إذ من الممكن أن يضمن من خلالها "الأخضر السعودي" تأهله إلى الدور الثاني من كأس العالم قطر 2022.

وكان المنتخب السعودي قد فجر مفاجأة مدوية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة لمونديال 2022؛ بفوزه في مباراته الإفتتاحية أمام المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2-1.

وقال الشهري في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بولندا غدا السبت: "مباراة مهمة، ومن الممكن أن نحسم من خلالها التأهل إلى دور الـ16.. المواجهة ستكون صعبة على كلا المنتخبين، وإن شاء الله نقدم مباراة جيدة".

وأضاف عن مقدار الثقة الذي حصل عليه لاعبو المنتخب السعودي بعد الفوز على الأرجنتين: "من الجلي والواضح أن الفوز على الأرجنتين منحنا الثقة، لكننا لم نتأهل إلى غاية الآن، ما يزال هناك مواجهتان، وعلينا التركيز".

وزاد: "نسعى لتقديم أداء مميز، وعلينا أن نكون في قمة التركيز، ونحن نملك الثقة بأنفسنا، ولا نهتم بنظرة الآخرين تجاهنا".

وتابع: "اعتقد أن المدرب (هيرفي) رينارد يقوم بدوره على أكمل وجه، وفي الأخير المسؤولية تقع علينا نحن اللاعبين فوق أرضية الميدان".

وواصل: "فرحنا يومًا، والآن لدينا مواجهة نحضر لها أمام بولندا، وعلينا أن نركز فيها جيدا.. أعتقد أنه بعد المباراة الأولى، فكرنا أكثر بثقة أكبر".

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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