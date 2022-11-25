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الاتحاد الأوروبي يدين هدم الاحتلال الإسرائيلي مدرسة في مسافر يطا

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الاتحاد الأوروبي يدين هدم الاحتلال الإسرائيلي مدرسة في مسافر يطا

25 نوفمبر 2022 . الساعة 23:44 بتوقيت القدس
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أدان الاتحاد الأوروبي، هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "إصفي الأساسية المختلطة" الممولة من المانحين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن عمليات الهدم غير قانونية بموجب القانون الدولي، داعيا إلى احترام حق الأطفال في التعليم.

وقال إن هذا التطور غير المقبول يأتي في الوقت الذي ما يزال فيه 1200 فلسطيني في مسافر يطا يواجهون خطر الترحيل القسري، بعد قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي في شهر أيار الماضي، إضافة إلى القيود المفروضة على تنقلهم وتنقل المعلمين وطواقم المساعدات الانسانية.

ودعا الاتحاد الأوروبي، الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف جميع عمليات الهدم والإخلاء، والتي لن تؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين وزيادة التصعيد في بيئة متوترة أصلا.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت يوم الأربعاء الماضي، مدرسة إصفي الأساسية المختلطة، في خربة إصفي الفوقا، وهي إحدى مدارس التحدي والصمود، وتخدم عشرات التلاميذ من قرى وخرب مسافر يطا أهمها: مغاير العبيد، وطوبا، وإصفي الفوقا، وإصفي التحتا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#فلسطين #الاتحاد الأوروبي #هدم مدرسة #الاحتلال الإسرائيلي

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