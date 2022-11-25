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3 قتلى و11 مصابا إثر إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل

25 نوفمبر 2022 . الساعة 23:42 بتوقيت القدس
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قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 11 آخرون، الجمعة، إثر إطلاق نار استهدف مدرستين في البرازيل.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات البرازيلية، أن مسلحا فتح النار على مدرستين بولاية إسبيريتو سانتو، جنوب شرق البلاد.

وقال عمدة بلدة أراكروز لويس كارلوس كوتينيو، إن مجموعة من "المجرمين" هاجموا مدرستين، بينما تسبب مسلح واحد في سقوط كافة الضحايا.

وأوضح أن "المجرمين هاجموا المدرسة الأولى في وقت مبكر الجمعة، حيث فتح المسلح النار على العديد من المعلمين، ما أسفر عن مقتل امرأتين وإصابة تسعة أشخاص"، حسبما نقلت شبكة "سي بي إن" المحلية.

وأضاف أن المجموعة انتقلت بعد ذلك إلى مدرسة أخرى، حيث قتل المسلح ذاته فتاة مراهقة وأصاب اثنين آخرين.

المصدر / الأناضول
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#إطلاق نار #البرازيل

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