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بالفيديو إنجلترا تسقط في فخ التعادل السلبي أمام أمريكا بمونديال قطر 2022

25 نوفمبر 2022 . الساعة 23:33 بتوقيت القدس
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سقطت إنكلترا رابعة النسخة الأخيرة في فخ التعادل السلبي أمام الولايات المتحدة، مساء اليوم الجمعة، على استاد البيت في الخور في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن مونديال قطر لكرة القدم.

وفرطت إنكلترا في فرصة تأهلها المبكر لكنها بقيت في صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام إيران التي تغلبت على ويلز (2-صفر) اليوم أيضا، ضمن المجموعة عينها.

وكانت إنكلترا بحاجة إلى الفوز لتكون أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد فوزها الكبير على إيران 6-2 الإثنين الماضي في الجولة الأولى، لكنها عجزت عن هز شباك الولايات المتحدة وفرطت في الفرصة.

وهي المرة الثالثة التي تفشل فيها إنكلترا في الفوز على الولايات المتحدة في المونديال في ثلاث مواجهات حيث خسرت أمامها صفر-1 في دور المجموعات عام 1950 وتعادلتا 1-1 في الدور ذاته في 2010.

وكسبت الولايات المتحدة نقطتها الثانية في البطولة بعد الاولى امام ويلز 1-1 في الجولة الاولى، فيما تجمد رصيد الأخيرة عند نقطة واحدة.

وباتت إنكلترا بحاجة الى التعادل فقط لبلوغ ثمن النهائي وهي ستلاقي ويلز في دربي بريطاني في الجولة الثالثة الاخيرة، فيما تلعب الولايات المتحدة مع غريمتها إيران الثلاثاء المقبل.

وقال قائد إنكلترا هاري كاين هداف نسخة 2018 "لم تكن أفضل مبارياتنا. على صعيد الهجوم كان يجب أن نكون أكثر نجاعة. حصلنا على فرصتين او ثلاث. احترمنا الخصم المنظّم وموقعهم جيد في المجموعة".

أما الأميركي وستون ماكيني، قال "أعتقد اننا كنا نستحق افضل من هذه النقطة. نحن فخورون بانفسنا. قال البعض ان انكلترا ستفوز 4-0 لكننا أظهرنا قدرتنا باللعب، وكما لاحظتم لقد سيطرتنا، وكان ينقصنا وضع الكرة في الشباك".

المصدر / وكالات
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#أمريكا #إنجلترا #مونديال قطر 2022

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