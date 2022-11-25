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" أبو زيد " يتولى تدريب فريق جديد في غزة

25 نوفمبر 2022 . الساعة 22:41 بتوقيت القدس
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الكابتن محمد أبو زيد
غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن نادي الشمس الرياضي عن تعاقده مع الكابتن محمد أبو زيد، لقيادة فريق كرة القدم في دوري الدرجة الثالثة الموسم الحالي.

وقاد أبو زيد أول تدريب للفريق تحت قيادته استعداداً لانطلاق البطولة في التاسع من ديسمبر المقبل، حيث يطمح الفريق للصعود لدوري الدرجة الثانية.

ويسعي نادي الشمس للتعاقد مع بعض لاعبي الخبرة أبرزهم إبراهيم وادي، بالإضافة لبعض اللاعبين الشباب.

وسبق للكابتن أبو زيد أن قاد تدريب عدة فرق أبرزها، خدمات الشاطئ وفلسطين والمشتل والجزيرة وجباليا النزلة، كما أنه لاعب سابق في نادي الشاطئ، ويحمل شهادة تدريب "b".

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#أبو زيد #نادي الشمس

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