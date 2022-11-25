إنجاز أول صفقة هجومية في الدرجة الأولى

غزة/ مؤمن الكحلوت :

تعاقد فريق نادي بيت لاهيا مع المهاجم إبراهيم أبو سيف قادما من نادي الجلاء، وذلك لتعزيز صفوف الفريق في مرحلة الإياب من دوري الدرجة الأولى.

وتعتبر صفقة انتقال أبو سيف الأولى خلال فترة الانتقالات الشتوية في دوري الدرجة الأولى، سبقها انجاز صفقة في دوري الدرجة الممتازة، بانتقال اللاعب محمد الدلو لنادي اتحاد بيت حانون.

وتسعى معظم الأندية لإعادة ترتيب أوراقها والتعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، حسب المراكز التي تحتاجها، مع إنهاء تعاقد بعض اللاعبين في ذات الوقت.

ويغلق اتحاد الكرة باب فترة الانتقالات الشتوية يوم الخامس من ديسمبر المقبل، حيث من المتوقع أن تنشط حركة الانتقالات خلال الفترة القادمة.