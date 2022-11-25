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هنية يلتقي الأمير الوالد حمد بن خليفة

25 نوفمبر 2022 . الساعة 22:04 بتوقيت القدس
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هنية مع الأمير حمد بن خليفة
الدوحة/ مؤمن الكحلوت:

التقى عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني خلال متابعة مباراة هولندا والإكوادور مساء أمس، ضمن بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر حالياً.

وبارك هنية لدولة قطر باسم الأسرة الرياضية الفلسطينية النجاح الباهر في افتتاح المونديال وتقديم صورة رائعة عن الكرم العربي الأصيل والقدرة على احتضان الأحداث الرياضية العالمية بكل اقتدار كما حيا الشيخة موزة المسند زوجة الأمير الوالد.

بدوره شكر الأمير حمد بن خليفة هنية على إشادته، وقال إن هذا النجاح هو نجاح للعرب جميعا ورحب بالجميع في الدوحة، كما وأرسل الأمير تحياته للشعب الفلسطيني الصامد.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#هنية #مونديال قطر #الأمير حمد

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