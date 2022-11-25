القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبولندا في مونديال قطر

أملًا في استمرار المعجزة، يلتقي منتخب السعودية مع نظيره بولندا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، على ملعب المدينة التعليمية.

وحقق المنتخب السعودي فوزًا تاريخيًا على الأرجنتين في الجولة الأولى بهدفين لهدف، ليتصدر ترتيب المجموعة مستغلًا تعادل منتخب بولندا مع المكسيك بدون أهداف لحساب نفس الجولة.

الفوز على بولندا من شأنه أن يضمن لكتيبة هيرفي رينارد التأهل إلى دور الـ16 بصورة عملية، لتكسر السعودية أخيرًا حاجز دور المجموعات المستمر منذ 1998 وحتى الآن.

جدول مباريات وترتيب مجموعات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

لكن الفوز على الأرجنتين لا يلغي حقيقة قوة منتخب بولندا وأن المباراة ستكون صعبة للغاية على الأخضر، في ظل وجود كوكبة من النجوم يتصدرها نجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي.

في الأسطر التالية من هذا التقرير نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبولندا، وكيف يمكنك متابعة البث المباشر للمواجهة.

متى مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة السعودية وبولندا هو السبت الموافق 26 نوفمبر 2022، على ملعب المدينة التعليمية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثالثة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022؟

ستذاع مباراة السعودية وبولندا مجانًا عبر قناتي بي إن سبورتس المفتوحة والكأس، تمامًا كما كان الحال في مباراة الأرجنتين.

ويمكن متابعة المباراة أيضًا بتغطية أكبر وأعمق من خلال بي إن سبورتس ماكس 2، والكأس اكسترا 1.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022؟

البث المباشر لمباراة السعودية وبولندا سيأتي عبر تطبيق "تود"، المنصة الإلكترونية لقناة بي إن سبورتس، وكذلك عبر خدمة بي إن كونكت.

المصدر / وكالات