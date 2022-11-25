مونديال قطر.. التعادل الإيجابي يحسم لقاء هولندا والإكوادور

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله لقاء هولندا والإكوادور، الجمعة، على أرض استاد "خليفة الدولي" ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم "قطر 2022".

أشعل "الطواحين" أجواء المباراة مُبكرا بهدف أحرزه المهاجم كودي جاكبو بعد 6 دقائق من البداية، بعدما تسلم كرة خارج حدود الجزاء الإكوادورية ثم سددها قوية في الزاوية البعيدة عن متناول الحارس هيرنان غاليندز.

المنتخب الإكوادوري تجاوز صدمة الهدف سريعا وبحث عن التعديل بمحاولات غاية في الخطورة أسفرت إحداها عن هدف ألغاه الحكم بداعي وجود تسلل على رفيس استوبينيان قبل تسديده الكرة في الشباك الهولندية.

الضغط الإكوادوري أتت نتائجه في الدقيقة 4 من الشوط الثاني إثر كرة قوية سددها استوبينيان تصدى لها الحارس أندريس نويبرت قبل أن ترتد إلى إينير فالنسيا الذي تابعها مباشرة داخل المرمى هدفا أدرك به التعادل.

بعد 10 دقائق كاد المنتخب الإكوادوري يقلب الطاولة لولا أن العارضة الأفقية وقفت إلى جانب الهولنديين أمام كرة صوبها غونزالو بلاتا.

كتيبة المدرب الخبير لويس فان خال استعادت توازنها وتبادل "الطواحين" السيطرة مع الإكوادور دون أن يحدث تغيير في النتيجة.

بهذا بقيت هولندا بصدارة الترتيب بـ 4 نقاط رفقة الإكوادور بنفس الرصيد، ثم تأتي السنغال ثالثا بـ 3 نقاط، في حين تحتل قطر المركز الرابع دون أي نقطة وودعت رسميا المنافسات.

المصدر / وكالات