أجهزة السلطة تختطف شابين من نابلس وتواصل اعتقالاتها السياسية

تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية حملات الاعتقال السياسي ضد النشطاء والأسرى المحررين والطلبة، وسط تجاهل للمناشدات الحقوقية والعائلية المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

واختطف جهاز الأمن الوقائي في نابلس فجر اليوم الشاب حسن قطناني، بعد اقتحام منزله بطريقة هجمية وترويع الأطفال والنساء، إلى جانب اعتقال الشاب عبد الفتاح اغبر من منزله مساء أمس.

يأتي ذلك بعد ساعات من اختطاف مخابرات السلطة في سلفيت الشاب محمد عبد الرزاق من مكان عمله بطريقة همجية، وهو نجل وزير المالية بالحكومة العاشرة النائب عمر بعد الرزاق.

وتعتقل أجهزة السلطة المدير التنفيذي لنادي إسلامي قلقيلية والناشط محمود قشمر لليوم الخامس على التوالي، والمعتقل السياسي عمر ريحان من نابلس لليوم السادس على التوالي، وأكدت عائلته تعرضه لرش الغاز على وجهه ووجود آثار للضرب على ظهره.

ومدد وقائي السلطة في نابلس اعتقال الشاب زيد زياد الخراز لمدة 15 يوماً، وهو معتقل لليوم السادس على التوالي، كما مدد اعتقال ابن عمه حمزة حسام الخراز ليوم الأحد القادم.

كما مددت أجهزة السلطة في نابلس اختطاف المعتقل السياسي معاذ أبو عيشة مدة 7 أيام، علماً أنه مختطف لليوم الـسادس على التوالي، إلى جانب تمديد اختطاف المعتقل السياسي المحرر حسن زاهي صفدي مدة 10 أيام، علماً أنه مختطف لليوم السادس على التوالي.

وتواصل مخابرات السلطة في جنين اعتقال إبراهيم جرادات نجل القيادي الشيخ الأسـير محمد جرادات منفذ عملية حومش، لليوم الـ6 على التوالي.

ولا تزال مخابرات السلطة تواصل اختطاف الطالب في الكلية العصرية محمد أسامة عمر البلعوط، من قرية الزاوية قضاء سلفيت لليوم الـ9 على التوالي.

وتواصل مخابرات السلطة في رام الله اختطاف المحرر والمختطف السياسي السابق عيسى شلالدة لليوم الـ11 على التوالي، إضافة إلى اعتقال الشاب يحيى شواي من نابلس لليوم الـ16 على التوالي.



وتختطف مخابرات السلطة في أريحا الشاب أيسر جمعة السمهوري من مخيم عقبة جبر، لليوم الـ18 على التوالي.

ويواصل وقائي السلطة في نابلس اعتقال الشاب محمد الصفدي لليوم الـ19 بعد استدراجه إلى كمين على مركز الصحة في المخفية، في يوم ولادة زوجته مولودهم الأول.

كما تواصل أجهزة السلطة اعتقال الجريح والمحرر خالد صلاح لليوم الـ24 على التوالي بتهمة حيازة سـلاح، علماً أنه من مرتبات الأمن الوطني وأمضى 10 سنوات في سجون الاحــتلال.

وتعتقل مخابرات السلطة في الخليل الأسـير المحرر زيد إسماعيل أبو فنار لليوم الـ24 على التوالي، إلى جانب تمديد اختطاف المعتقل السياسي أمجد قوزح من نابلس لمدة 5 أيام، علماً أنه مختطف لليوم الـ27 على التوالي رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه ودفعه الكفالة الشخصية.

المصدر / حرية نيوز