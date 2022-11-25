الأقسام
سياسي
عربي ودولي
محليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
صحة
علوم وتكنولوجيا
غرائب وطرائف
الإسـلام والعـصر
مجتمع
مقالات وآراء
الصحيفة
تواصل معنا
انفوجرافيك
وسـائط
5568
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.42
مقابل الشيكل
يورو
3.56
جنيه مصري
0.14
دينار أردني
4.82
جنيه إسترليني
4.14
حالة الطقس
الجمعة
20° - 16°
إحتمالية أمطار خفيفة في المساء و خلال الليل
السبت
21° - 15°
الأحد
22° - 13°
أوقات الصلاة
الفجر
05:08
الشروق
06:18
الظهر
11:29
العصر
14:21
المغرب
16:40
العشاء
17:50
أحدث الأخبار
مباراة تونس وأستراليا.. تعرف على التشكيلة المتوقعة لـ"نسور قرطاج"
فرنسا تريد الثأر من الدنمارك وتونس تبحث عن الفوز أمام أستراليا
أردوغان يقنع مواطنا بالتراجع عن الانتحار
خطة مدرب البرازيل في حال غياب نيمار أمام سويسرا والكاميرون
"العنابي" ينهزم أمام السنغال ويقترب من توديع المونديال
بث مباشر| مباراة هولندا والإكوادور بمونديال قطر 2022
الأكثر قراءة
رابط فحص المنحة القطرية الجديدة 100 دولار لشهر 11/2022
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25-11 في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة
بث مباشر لأجواء افتتاح مونديال قطر 2022
الداخلية توضح آخر التطورات في التحقيق بحريق جباليا
بث مباشر| مباراة البرازيل وصربيا في مونديال قطر
الكشف عن نتائج تحقيق "حريق جباليا"
آخر الأخبار
مباراة تونس وأستراليا.. تعرف على التشكيلة المتوقعة لـ"نسور قرطاج"
فرنسا تريد الثأر من الدنمارك وتونس تبحث عن الفوز أمام أستراليا
أردوغان يقنع مواطنا بالتراجع عن الانتحار
خطة مدرب البرازيل في حال غياب نيمار أمام سويسرا والكاميرون
"العنابي" ينهزم أمام السنغال ويقترب من توديع المونديال
بث مباشر| مباراة هولندا والإكوادور بمونديال قطر 2022
ديشامب مدرب فرنسا يشيد بالأجواء في قطر.. ماذا قال قبل مواجهة الدنمارك؟
ما علاقة والدة رينارد مدرب السعودية بالفوز على الأرجنتين؟
السفير القطري محمد العمادي يشاهد مباراة قطر والسنغال في غزة
هكذا ظهر أمير قطر في مباراة السنغال وقطر
ملخص اليوم
الرئيسية
رياضة
تفاصيل الخبر
بث مباشر
مباراة أمريكا وإنجلترا في مونديال قطر 2022
25 نوفمبر 2022 . الساعة 20:23 بتوقيت القدس
تشاهدون الآن
انجلترا ❌ امريكا
كأس العالم 2022
المصدر / فلسطين أون لاين
#أمريكا
#قطر
#إنجلترا
#مونديال قطر 2022
تعليق عبر الفيس بوك
متعلقات
مباراة قطر والإكوادور في افتتاح فعاليات مونديال قطر 2022
مباراة سويسرا والكاميرون في مونديال قطر 2022
مباراة البرتغال وغانا في مونديال قطر 2022
الأكثر قراءة
جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر
رابط فحص المنحة القطرية الجديدة 100 دولار لشهر 11/2022
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25-11 في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة
أبرز هدافي نسخ كأس العالم السابقة.. هل عاصرت أي منهم؟
بث مباشر لأجواء افتتاح مونديال قطر 2022
عاجل