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بث مباشر مباراة أمريكا وإنجلترا في مونديال قطر 2022

25 نوفمبر 2022 . الساعة 20:23 بتوقيت القدس
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تشاهدون الآن
انجلترا ❌ امريكا 
كأس العالم 2022 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#أمريكا #قطر #إنجلترا #مونديال قطر 2022

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