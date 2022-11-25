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خطة مدرب البرازيل في حال غياب نيمار أمام سويسرا والكاميرون

25 نوفمبر 2022 . الساعة 18:09 بتوقيت القدس
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خطة مدرب البرازيل في حال غياب نيمار أمام سويسرا والكاميرون

بدأت المعلومات تتسرب من محيط النجم نيمار مهاجم منتخب البرازيل الذي تعرض لإصابة في الكاحل أمام صربيا في الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة كأس العالم قطر 2022.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن إصابة البرازيلي نيمار ليست مقلقة رغم أن رودريغو لاسمار المشرف على حالته لم يعلن المدة النهائية التي سيستغرقها علاج اللاعب.

وتبدو النية متوفرة لإراحة نيمار في اللقاء المقبل أمام سويسرا(28 نوفمبر) في الجولة الثانية وإذا سارت النتائج وفقا لما هو متوقع ونجح "السيليساو" في عبور المباراة فإن اللاعب سيحصل على راحة إضافية أمام الكاميرون(2 ديسمبر) في المباراة الأخيرة من دور المجموعات.

ومن المتوقع أن يشارك نيمار مع البرازيل في 5 ديسمبر في الأدوار الإقصائية وهي مدة تبدو كافية كي يتعافى اللاعب من التواء الكاحل.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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