"العنابي" ينهزم أمام السنغال ويقترب من توديع المونديال

تكبد المنتخب القطري هزيمته الثانية تواليا في بطولة كأس العالم لكرة القدم عقب السقوط أمام السنغال بثلاثة أهداف لواحد، الجمعة، على أرض استاد "الثمامة" ضمن منافسات المجموعة الأولى.

المصدر / وكالات