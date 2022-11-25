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بالفيديو "العنابي" ينهزم أمام السنغال ويقترب من توديع المونديال

25 نوفمبر 2022 . الساعة 17:28 بتوقيت القدس
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تكبد المنتخب القطري هزيمته الثانية تواليا في بطولة كأس العالم لكرة القدم عقب السقوط أمام السنغال بثلاثة أهداف لواحد، الجمعة، على أرض استاد "الثمامة" ضمن منافسات المجموعة الأولى.

 

 

 

 

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#قطر #السنغال #مونديال قطر 2022

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