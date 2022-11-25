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تفاصيل الخبر
مباراة هولندا والإكوادور بمونديال قطر 2022
25 نوفمبر 2022 . الساعة 17:20 بتوقيت القدس
تشاهدون الآن
هولندا ❌ الاكواداور
كاس العالم 2022
المصدر / فلسطين أون لاين
#هولندا
#الإكوادور
#مونديال قطر 2022
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