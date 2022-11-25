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بث مباشر| مباراة هولندا والإكوادور بمونديال قطر 2022

25 نوفمبر 2022 . الساعة 17:20 بتوقيت القدس
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هولندا  ❌ الاكواداور
كاس العالم 2022  

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#هولندا #الإكوادور #مونديال قطر 2022

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