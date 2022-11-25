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ديشامب مدرب فرنسا يشيد بالأجواء في قطر.. ماذا قال قبل مواجهة الدنمارك؟

25 نوفمبر 2022 . الساعة 17:14 بتوقيت القدس
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ديشامب مدرب فرنسا يشيد بالأجواء في قطر.. ماذا قال قبل مواجهة الدنمارك؟

امتدح ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، الأجواء المونديالية في قطر، مؤكدا أن فريقه جاهز للمواجهة المقررة أمام الدنمارك غدا السبت، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال مدرب منتخب فرنسا في المؤتمر الصحفي الذي عُقد للحديث عن اللقاء: : "نحن على دراية بأهمية البطولة، وهناك تحسن في الأداء العام بالبطولة كما أن الجميع لديه حظوظ متساوية في المونديال".

وأشاد بالأجواء التي يعيشها منتخب "الديوك" في قطر، قائلاً: "نعيش في أجواء وظروف رائعة في قطر، والملاعب جيدة للغاية، وهناك أيضًا الحياة الاجتماعية للاعبين والحالة النفسية إلى جانب أمور أخرى كثيرة، وهي عوامل مهمة للمنتخب".

وعن استعداداته لمواجهة الدنمارك، قال: " قمنا بتحليل دقيق لمواجهتنا أمام أستراليا والهدف الذي سُجِّل في مرمانا وكان هناك 4 مواقف علينا دراستها وهو ما حدث من أجل الاستعداد للقاء الدنمارك".

وأضاف: "مصممون على الانتصار، ونحن نعرف الدنمارك جيدًا وهم أيضًا يعرفوننا، سنحاول تغيير ما قدمناه في السابق أمامهم، خسرنا أمامهم مرتين، وعلينا استغلال كل الفرص وتسجيل الأهداف ولا نريد أن نخسر أمامهم مجددا".

المصدر / وكالات
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