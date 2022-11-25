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السفير القطري محمد العمادي يشاهد مباراة قطر والسنغال في غزة

25 نوفمبر 2022 . الساعة 15:39 بتوقيت القدس
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وصل السفير القطري محمد العمادي ونائبه خالد الحرادن إلى صالة سعد صايل لحضور مباراة قطر والسنغال.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#قطر #السنغال

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