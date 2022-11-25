الأقسام
سياسي
عربي ودولي
محليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
صحة
علوم وتكنولوجيا
غرائب وطرائف
الإسـلام والعـصر
مجتمع
مقالات وآراء
الصحيفة
تواصل معنا
انفوجرافيك
وسـائط
5567
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.42
مقابل الشيكل
يورو
3.56
جنيه مصري
0.14
دينار أردني
4.82
جنيه إسترليني
4.14
حالة الطقس
الجمعة
20° - 16°
إحتمالية أمطار خفيفة تبدأ بعد الظهيرة
السبت
21° - 15°
الأحد
22° - 13°
أوقات الصلاة
الفجر
05:08
الشروق
06:18
الظهر
11:29
العصر
14:21
المغرب
16:40
العشاء
17:50
أحدث الأخبار
السفير القطري محمد العمادي يشاهد مباراة قطر والسنغال في غزة
هكذا ظهر أمير قطر في مباراة السنغال وقطر
مونديال 2022: منتخب إيران يحقق فوزا قاتلا على ويلز ويبقي على آماله
الخليل: الاحتلال يعتدي على نشطاء ضد الاستيطان ويعتقل 3 متضامنين
مباراة قطر والسنغال في كأس العالم 2022
خمسون ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الأكثر قراءة
رابط فحص المنحة القطرية الجديدة 100 دولار لشهر 11/2022
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25-11 في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة
بث مباشر لأجواء افتتاح مونديال قطر 2022
الداخلية توضح آخر التطورات في التحقيق بحريق جباليا
الكشف عن نتائج تحقيق "حريق جباليا"
بث مباشر| مباراة البرازيل وصربيا في مونديال قطر
آخر الأخبار
السفير القطري محمد العمادي يشاهد مباراة قطر والسنغال في غزة
هكذا ظهر أمير قطر في مباراة السنغال وقطر
مونديال 2022: منتخب إيران يحقق فوزا قاتلا على ويلز ويبقي على آماله
الخليل: الاحتلال يعتدي على نشطاء ضد الاستيطان ويعتقل 3 متضامنين
مباراة قطر والسنغال في كأس العالم 2022
خمسون ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
وقفة بغزة نصرة للمقاومة بالقدس والضفة
بث مباشر مباراة ويلز وإيران في كأس العالم قطر 2022
فلسفة المضربين بتسليح الجسد.. قراءة في إضرابات الأسرى
تفاصيل مقتل شابين في مدينة الطيرة بالداخل المحتل
ملخص اليوم
الرئيسية
رياضة
تفاصيل الخبر
السفير القطري محمد العمادي يشاهد مباراة قطر والسنغال في غزة
25 نوفمبر 2022 . الساعة 15:39 بتوقيت القدس
وصل السفير القطري محمد العمادي ونائبه خالد الحرادن إلى صالة سعد صايل لحضور مباراة قطر والسنغال.
المصدر / فلسطين أون لاين
#قطر
#السنغال
تعليق عبر الفيس بوك
متعلقات
ماذا قال السفير القطري محمد العمادي حول "حريق جباليا"؟
مباراة قطر والسنغال في كأس العالم 2022
مشهدٌ مميزٌ من داخل غرفة المعلق الرياضي في مباراة هولندا والسنغال
الأكثر قراءة
جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر
رابط فحص المنحة القطرية الجديدة 100 دولار لشهر 11/2022
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25-11 في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة
أبرز هدافي نسخ كأس العالم السابقة.. هل عاصرت أي منهم؟
بث مباشر لأجواء افتتاح مونديال قطر 2022
عاجل