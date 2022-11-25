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مباراة قطر والسنغال في كأس العالم 2022
25 نوفمبر 2022 . الساعة 14:53 بتوقيت القدس
المصدر / فلسطين أون لاين
#قطر
#السنغال
#كأس العالم
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