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خمسون ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

25 نوفمبر 2022 . الساعة 13:43 بتوقيت القدس
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أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

 

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن نحو خمسين ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، من القدس، وداخل أراضي عام 1948، والضفة الغربية.

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخوله لأداء الصلاة في رحابه.

 

وكان الآلاف أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى، تلبية لدعواتٍ مقدسية للمشاركة الواسعة في صلاتي الفجر والجمعة فيه، وشدّ الرحال إليه وتكثيف التواجد فيه، دفاعا عنه في وجه مخططات الاحتلال التهويدية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مصلي #شارع القدس

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