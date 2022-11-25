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تصاعد اعتداءات للمستوطنين في القدس ونابلس

الشباب الثائر يستهدف قوات الاحتلال بزجاجات حارقة في الخليل ونابلس

25 نوفمبر 2022 . الساعة 09:23 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

 تمكن الشباب الثائر الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة من استهداف قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة في مدينتي نابلس والخليل. 

وألقى الشبان زجاجة حارقة نحو موقع عسكري لجيش الاحتلال في منطقة جسر حلحول شمال الخليل.

 وفي نابلس ألقى الشباب الثائر زجاجتين حارقتين نحو جيب عسكري لجيش الاحتلال ومركبة للمستوطنين في بلدة حوارة جنوب المدينة.

وكان مستوطنون قد اعتدوا على مركبات المواطنين بالقرب من دوار سلمان الفارسي ببلدة حوارة جنوب نابلس.

 وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب فلسطيني بعد الاعتداء على سيارته بالحجارة قرب حوارة، فيما ألقت قوات الاحتلال قنابل الصوت على الشبان والمحال التجارية على الشارع الرئيس لحوارة.

ونفذ المستوطنون اعتداءات على المواطنين قرب حاجز زعترة وطريق حوارة ويتسهار جنوبي نابلس، وعلى طريق الدلب غرب رام الله.

وفي القدس المحتلة، اعتدى متطرفون يهود من عصابة ما تسمى "تدفيع الثمن" على سيارات وأحرقوها وخطوا عبارات عنصرية معادية للعرب على جدران في أبو غوش وعين نقوبا، فجر اليوم الجمعة.

وفوجئ أهالي القريتين من الاعتداء على سيارات وإحراقها وخط شعارات معادية للعرب.

وأسفر الاعتداء العنصري عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة بالسيارات التي أحرقها المتطرفون اليهود في القريتين.

وأبو غوش قرية تقع إلى الشّمالِ الغربيّ من مدينةِ القُدس وتبعدُ عنها حوالي 13 كم، وعين نقوبا قرية تقع إلى الغرب من القدس، وتقع تحت إدارة المجلس الإقليمي "ماطيه يهودا".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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