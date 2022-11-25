مستوطنون يحرقون مركبات المواطنين في أبو غوش وعين نقوبا

أحرق عناصر من عصابة "تدفيع الثمن" اليهودية المتطرفة، فجر اليوم الجمعة، عددا من المركبات وخطوا عبارات عنصرية معادية للعرب على جدران في قريتي أبو غوش وعين نقوبا، في محافظة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن الاعتداء العنصري أسفر عن إحراق أربع سيارات في منطقة أبو غوش شمال غرب مدينة القدس المحتلة وأربع أخرى في عين نقوبا الواقعة غرب المدينة.

واضافت المصادر أن المتطرفين خطوا عبارات عنصرية معادية للعرب على الجدران في القريتين.

شاهد| متطرفون يهود من عصابة ما تسمى "تدفيع الثمن" يحرقون سيارات ويخطون عبارات عنصرية معادية للعرب على جدران في أبو غوش وعين نقوبا، فجر اليوم الجمعة pic.twitter.com/1PPbb0gCh4 — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 25, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين