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مستوطنون يحرقون مركبات المواطنين في أبو غوش وعين نقوبا

25 نوفمبر 2022 . الساعة 09:27 بتوقيت القدس
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أحرق عناصر من عصابة "تدفيع الثمن" اليهودية المتطرفة، فجر اليوم الجمعة، عددا من المركبات وخطوا عبارات عنصرية معادية للعرب على جدران في قريتي أبو غوش وعين نقوبا، في محافظة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن الاعتداء العنصري أسفر عن إحراق أربع سيارات في منطقة أبو غوش شمال غرب مدينة القدس المحتلة وأربع أخرى في عين نقوبا الواقعة غرب المدينة.

واضافت المصادر أن المتطرفين خطوا عبارات عنصرية معادية للعرب على الجدران في القريتين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المستوطنون #عصابات تدفيع الثمن #الاحتلال الإسرائيلي

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